Доллар в обменниках по 37: на сколько подорожала валюта

Доллар снова при покупке в обменниках по 37 гривен. В то же время в банках цена держится на уровне 36,8 гривны.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 30 июня покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,80 гривны (без изменений против 29 июня), а продажа – 37,40 гривны (-5 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,40 гривны (-5 копеек), а продают в среднем по 41,15 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,00 гривны (+9 копеек), а продажа – 37,34 гривны (-2 копейки), по данным finance.ua.

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,22 гривны (+1 копейка), а продажа – 37,31 гривны (+1 копейка).

(+1 копейка), а продажа – (+1 копейка). Евро покупают по 40,76 гривны (-7 копеек), а продают за 41,00 гривны (-5 копеек).

Курс гривны после войны

Как рассказывает экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ стабильность курса гривны во многом будет зависеть от международной помощи. В то же время он добавляет, что ожидания пока неутешительны.

После завершения войны – это вообще такое экономическое фэнтези, что будет. То есть здесь такая сплошная футурология. Все зависит от формата завершения войны и формата восстановления. Если нам будут поступать значительные средства от наших западных партнеров на восстановление, и это будут действительно цифры, которые мы просим в Лугано или Лондоне, тогда гривна будет даже усиливаться, потому что будет очень сильный приток валюты в страну.

– объяснил он.

По другому сценарию, когда финансовая помощь будет покрывать только внутренние бюджетные дефициты, гривна хоть и остается стабильной, однако существенного укрепления не будет.