В обменниках колебания, а в банках без изменений: какая сейчас ситуация на наличном рынке

Сегодня стоимость доллара и евро колеблются наиболее существенно в обменниках. За сутки покупка обеих валют опустилась более чем на 10 копеек.

Курс валют в банках

В "Минфин" отметили, что 6 октября покупка наличного доллара в украинских банках составляет в среднем 37,61 гривны (+1 копейка против 5 октября), а продажа – 38,2 гривны (-10 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем происходит по 40 гривен (без изменений), а продают в среднем по 40,7 гривны (-7 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,55 гривны (-18 копеек), а продажа – 38,28 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.

(-18 копеек), а продажа – (+10 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,14 гривны (-15 копеек), а продажа – 40,67 гривны (-6 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,05 гривны (+3 копейки), а продажа – 38,2 гривны (без изменений).

(+3 копейки), а продажа – (без изменений). Евро покупают за 40,35 гривны (без изменений), а продают за 40,6 гривны (-5 копеек).

Что с курсом после перемен

Внедрение НБУ новых условий означает, что гибкая политика будет "продвигать" рыночные условия и будет означать сокращение разницы между курсами межбанка и обменных пунктов. В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой рассказывает, что через 3 – 5 дней ситуация с курсом должна нормализоваться.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Среди основных экономических факторов, которые могут повлиять на валютный рынок, следует отметить, что принятый 45-дневный бюджет США не включает помощь Украине. Есть большие надежды, что со временем ситуация с помощью США будет более оптимистичной. В противном случае сокращение финпомощи может повлиять на общую экономическую ситуацию в стране.

Кроме того, эксперт рассказывает, что есть определенные обстоятельства, которые могут изменить курс как в сторону удешевления, так и в сторону удорожания.

Это будет в пределах 5% (1 – 1,5 грн) к предыдущему курсу,

– подчеркивает Лесной.