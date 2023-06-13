Можно обменять доллар ниже 36,8 гривны: как в обменниках валюта продолжает "таять"
Доллар в банках и обменниках снова показывает тенденцию на убыль, хотя и не существенную. Одновременно евро за сутки перевалило за 40 гривен при покупке. До этого больше недели европейская валюта была на уровне 39,8 – 39,9 гривны.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 13 июня покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,85 гривны (-5 копеек против 12 июня), а продажа – 37,28 гривны (-2 копейки).
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- Наличное евро банки покупают за 39,80 гривны (-10 копеек), а продают в среднем по 40,45 гривны (-5 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,77 гривны (-10 копеек), а продажа – 37,30 гривны (+14 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,05 гривны (+6 копеек), а продажа – 40,49 гривны (+15 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,11 гривны (+6 копеек), а продажа – 37,21 гривны (+6 копеек).
- Евро покупают по 40,20 гривны (+10 копеек), а продают за 40,42 гривны (+12 копеек).
Курс на этой неделе: изменится ли валюта
По прогнозу банкирши Анны Золотько с которым она поделилась с 24 Каналом, в период с 12 по 18 июня доллар будет находиться в диапазоне от 36,9 до 37,5 гривны. Кроме того, собеседница добавила, что будет происходить определенный рост курса, население оживит спрос. Но стремительного подорожания не предполагается.
Как и ожидалось, преодолеть психологическую отметку в 37 гривен за доллар наличный курс на прошлой неделе так и не смог. И вряд ли это удастся в ближайшие дни.
Интересно, что в течение 5 – 11 июня курс пробовали развернуть. Это пытались сделать для небольшого удорожания. В то же время, все попытки провалились и гривна даже несколько укрепилась.