Где доллар стоит более 41 гривны

Доллар на черном рынке почти не изменился после выходных. В банках валюта немного прибавила в цене – больше всего при покупке валюты населением. Интересно, что курс покупки в обменниках сейчас самый высокий.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 17 июня, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,52 гривны (+2 копейки против 14 июня), а продажа – 41,05 гривны (+5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 43,56 гривны (-4 копейки), а продажа – в среднем за 44,30 гривны (-10 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,96 гривны (+1 копейка), а продажа – 41,06 гривны (+1 копейка).

(+1 копейка), а продажа – (+1 копейка). Евро покупают за 44,15 гривны (-12 копеек), а продают за 44,30 гривны (-20 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 40,72 гривны (+16 копеек), а продают – за 41,17 гривны (+14 копеек), по данным finance.ua.

(+16 копеек), а продают – за (+14 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 44,02 гривны (+4 копейки), а продажа – 44,47 гривны (+5 копеек).

Курс доллара будет стабильным

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала рассказал, что в этом месяце ситуацию на валютном рынке можно называть периодом "электродоллара", ведь новый тариф на свет может стать главным фактором, который будет влиять на стоимость валют.

Впрочем, Лесовой добавляет, что на рынке возможны колебания – как вверх, так и вниз.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка В период с 17 по 23 июня курс доллара на наличном рынке будет в диапазоне 40 – 41,2 гривны, а евро – 43 – 46 гривен.

В то же время основные характеристики валютного рынка на межбанке следующие:

межбанк: 40 – 41 гривны за доллар и 43 – 45 гривен за евро,

По словам банкира, до конца июня девальвационные процессы вероятно будут заморожены.

Это означает, что можно рассчитывать на достаточно стабильные курсовые показатели,

– говорит Тарас Лесовой.

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