Рост продолжается: доллар и евро снова подорожали на наличном рынке
19 июля 2024, 11:15Читати новину українською
В обменниках доллар можно купить уже более чем за 42 гривны. В то же время в банках и на черном рынке валюта медленно тянется к этой отметке. Евро же достигает уже почти 46 гривен.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 19 июля, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 41,30 гривны (+5 копеек против 18 июля), а продажа – 41,85 гривны (+5 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 45,20 гривны (+20 копеек), а продажа – в среднем за 45,80 гривны (+5 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41,80 гривны (+5 копеек), а продажа – 41,95 гривны (+5 копеек).
- Евро покупают по 45,65 гривны (без изменений), а продают за 45,90 гривны (+5 копеек).
Курс в обменниках
- Обменники покупают доллар в среднем за 41,55 гривны (-22 копейки), а продают – за 42,05 гривны (+22 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 45,55 гривны (+41 копейка), а продажа – 46,05 гривны (+12 копеек).
Прогноз курса доллара и евро
По словам банкира Тарас Лесовой, с которыми он поделился с 24 Каналом, на рынке ситуация является ожидаемой, несмотря на существенное подорожание официального курса. Поэтому движение курсовых границ возможно даже в пределах 40,5 – 41,5 гривны.
Однако стоит обратить внимание на то, что курсы являются достаточно изменчивыми, и после нового незначительного роста вздыманий можно ожидать незначительное движение в обратную сторону.
В то же время Лесовой прогнозирует, что рынок готовится к существенным изменениям, которые могут случиться уже в этом августе. В течение следующей недели колебания валют могут быть такими:
- на межбанке: 40,5 – 41,5 гривны за доллар и 43,5 – 45,5 гривны за евро,
- на наличном рынке: 40,7 – 42 гривны за доллар и 43,5 – 46,5 гривны за евро.