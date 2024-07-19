Рост продолжается: доллар и евро снова подорожали на наличном рынке

В обменниках доллар можно купить уже более чем за 42 гривны. В то же время в банках и на черном рынке валюта медленно тянется к этой отметке. Евро же достигает уже почти 46 гривен.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 19 июля, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 41,30 гривны (+5 копеек против 18 июля), а продажа – 41,85 гривны (+5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 45,20 гривны (+20 копеек), а продажа – в среднем за 45,80 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41,80 гривны (+5 копеек), а продажа – 41,95 гривны (+5 копеек).

(+5 копеек), а продажа – (+5 копеек). Евро покупают по 45,65 гривны (без изменений), а продают за 45,90 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 41,55 гривны (-22 копейки), а продают – за 42,05 гривны (+22 копейки), по данным finance.ua.

(-22 копейки), а продают – за (+22 копейки), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 45,55 гривны (+41 копейка), а продажа – 46,05 гривны (+12 копеек).

Прогноз курса доллара и евро

По словам банкира Тарас Лесовой, с которыми он поделился с 24 Каналом, на рынке ситуация является ожидаемой, несмотря на существенное подорожание официального курса. Поэтому движение курсовых границ возможно даже в пределах 40,5 – 41,5 гривны.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Однако стоит обратить внимание на то, что курсы являются достаточно изменчивыми, и после нового незначительного роста вздыманий можно ожидать незначительное движение в обратную сторону.

В то же время Лесовой прогнозирует, что рынок готовится к существенным изменениям, которые могут случиться уже в этом августе. В течение следующей недели колебания валют могут быть такими:

на межбанке: 40,5 – 41,5 гривны за доллар и 43,5 – 45,5 гривны за евро,

40,5 – 41,5 гривны за доллар и 43,5 – 45,5 гривны за евро, на наличном рынке: 40,7 – 42 гривны за доллар и 43,5 – 46,5 гривны за евро.

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