Доллар дорожает: на следующей неделе официальный курс достигнет еще выше

Официальный курс доллара в последний рабочий день недели вырос в цене, как и евро. На следующей неделе Нацбанк повысит цену снова, до новой психологической отметки.

Официальный курс 10 мая

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,55 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 17 копеек против 9 мая.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,43 гривны, что на 12 копеек больше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 13 мая:

доллар – 39,72 гривны,

евро – 42,81 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 10 мая курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39,40 гривны, а продажа – 39,92 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 39,56 гривны , а продажа – 40,01 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,85 гривны, а продажа – 39,95 гривны.

Достигнет ли официальный курс 40 гривен

Банкир Тарас Лесовой в комментарии для 24 Канала рассказал, что вопрос макрофинансовой помощи на этот год почти решен после того, как США приняли долгожданный пакет помощи.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Имея в резервах более 43 миллиардов долларов, регулятор имеет возможность проводить более вариативную политику на валютном рынке.

В мае прогнозируется, что темп девальвации будет подобен апрельскому и составит где-то 1% – 1,3%.

Лесовой говорит, что к лету официальный курс может достичь даже 40 гривен.

Таким образом, в летний период ситуация на валютном рынке может быть достаточно инертной. А следующие существенные изменения случатся уже осенью.

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