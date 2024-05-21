Доллар подорожал всюду: какой курс на наличном рынке
21 мая 2024, 09:58Читати новину українською
В банках, обменниках и на черном рынке наблюдается оживление по стоимости валют. Существеннее всего доллар прибавил в цене в банках и в обменниках.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 21 мая, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,50 гривны (+10 копеек против 20 мая), а продажа – 40 гривен (+7 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 42,80 гривны (+10 копеек), а продажа – в среднем за 43,50 гривны (+10 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,96 гривны (+3 копейки), а продажа – 40,05 гривны (+3 копейки).
- Евро покупают по 43,38 гривны (+8 копеек), а продают за 43,54 гривны (+7 копеек).
Курс в обменниках
- Обменники покупают доллар в среднем за 39,75 гривны (+10 копеек), а продают – за 40,15 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 43,15 гривны (+11 копеек), а продажа – 43,53 гривны (-6 копеек).
Какой курс доллара прогнозируют
Как рассказала Анна Золотько для 24 Канала, на прошлой неделе курс доллара на ВРУ динамично снизился и на пике достиг отметки 39,33 гривны за доллар.
Это привело к умеренному укреплению гривны и в наличном сегменте, хотя последний отреагировал на тренды межбанка не так живо.
По прогнозам Анна Золотько, на этой неделе в безналичном сегменте можно ожидать умеренного роста стоимости доллара.
Но, учитывая тот факт, что наличный сегмент на прошлой неделе очень слабо реагировал на тенденции на ВРУ, существенных изменений курса здесь я не прогнозирую,
– добавляет она.
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