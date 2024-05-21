Доллар подорожал всюду: какой курс на наличном рынке

В банках, обменниках и на черном рынке наблюдается оживление по стоимости валют. Существеннее всего доллар прибавил в цене в банках и в обменниках.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 21 мая, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,50 гривны (+10 копеек против 20 мая), а продажа – 40 гривен (+7 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 42,80 гривны (+10 копеек), а продажа – в среднем за 43,50 гривны (+10 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,96 гривны (+3 копейки), а продажа – 40,05 гривны (+3 копейки).

(+3 копейки), а продажа – (+3 копейки). Евро покупают по 43,38 гривны (+8 копеек), а продают за 43,54 гривны (+7 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 39,75 гривны (+10 копеек), а продают – за 40,15 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.

(+10 копеек), а продают – за (+8 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 43,15 гривны (+11 копеек), а продажа – 43,53 гривны (-6 копеек).

Какой курс доллара прогнозируют

Как рассказала Анна Золотько для 24 Канала, на прошлой неделе курс доллара на ВРУ динамично снизился и на пике достиг отметки 39,33 гривны за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Это привело к умеренному укреплению гривны и в наличном сегменте, хотя последний отреагировал на тренды межбанка не так живо.

По прогнозам Анна Золотько, на этой неделе в безналичном сегменте можно ожидать умеренного роста стоимости доллара.

Но, учитывая тот факт, что наличный сегмент на прошлой неделе очень слабо реагировал на тенденции на ВРУ, существенных изменений курса здесь я не прогнозирую,

– добавляет она.

В течение недели он будет колебаться в пределах диапазона





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