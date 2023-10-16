Доллар существенно подорожал в обменниках и банках: как изменился курс за выходные

Наличный курс доллара заметно изменился за выходные. Существеннее всего американская валюта относительно гривны выросла в обменниках – более чем на гривну.

Курс валют в банках

По состоянию на 16 октября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара в украинских банках составляет в среднем 38,03 гривны (+43 копейки против 13 октября ), а продажа – 38,12 гривны (-8 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем происходит по 40,25 гривны (+20 копеек), а продажа – в среднем по 40,49 гривны (-31 копейка).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,64 гривны (+1,16 гривны), а продажа – 38,16 гривны (+1 копейка), по данным finance.ua.

(+1,16 гривны), а продажа – (+1 копейка), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40 гривен (+9 копеек), а продажа – 40,60 гривны (-15 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,03 гривен (+3 копейки), а продажа – 38,12 гривны (-3 копейки).

(+3 копейки), а продажа – (-3 копейки). Евро покупают за 40,25 гривны (-9 копеек), а продают за 40,49 гривны (-11 копеек).

Каким будет курс по мнению МВФ

В МВФ считают, что среднегодовой курс доллара в 2023 году составит 37,50 гривны. Впрочем, в 2024 году курс достигнет 41,40 гривны за доллар.

Обратите внимание! Часто прогнозы МВФ не совпадают. На сегодняшний день, например, гривня достаточно крепкая – наличный курс доллара находится в коридоре 37,40 – 38,25 гривны за доллар.

По мнению аналитиков, курс может достигать:

Dragon Capital – в конце 2023 года доллар будет в пределах 36,60 – 37,50 гривны за доллар.

– в конце 2023 года доллар будет в пределах 36,60 – 37,50 гривны за доллар. Concorde Capital – значение 36,60 гривны за доллар будет до конца 2024 года.