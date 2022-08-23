Доллар и евро сравнялись в цене: за сколько можно сдать валюту

Курс доллара держится на отметке 40 гривен еще с пятницы прошлой недели. Сегодня на наличном рынке доллар и евро сравнялись в цене в банках и обменниках. С актуальным наличным курсом 23 августа можно ознакомиться далее.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 23 августа наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40 гривен за доллар при покупке (без изменений против 22 августа). Тогда как продают валюту в банках за 40,85 гривны за доллар (без изменений).

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Евро банки покупают за 40 гривен (-20 копеек), а продают в среднем за 41 гривну за евро (-10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,60 гривны (+3 копейки), а продают – за 40,99 гривны (+14 копеек), по данным finance.ua.

(+3 копейки), а продают – за (+14 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,60 гривны (без изменений) и продажа – 41,97 гривны (-1 копейка).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,80 гривны (-15 копеек), а продажа – 40,95 гривны (+10 копеек).

(-15 копеек), а продажа – (+10 копеек). Евро продают по 40,60 гривны (-8 копеек), а покупают за 40,96 гривны (-4 копейки).

Каким будет курс на этой неделе

Эксперт Анна Золотько в комментарии 24 каналу подчеркнула, что уровень в 41 гривну за доллар – серьезный психологический барьер, линия сопротивления, которую, несмотря на неоднократные попытки, продавцам валюты преодолеть пока не удается.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Если многочисленные апокалиптические прогнозы в конце концов не оправдаются, вполне вероятно, что курс гривны сможет удержаться в пределах коридора 40 – 41 гривны за доллар. Однако если рынок успеет пересечь отметку в 41 гривну за доллар, курс получит новый толчок для роста и в таком случае до конца недели на наличном рынке доллар будет торговаться в диапазоне 40,5 – 41,5 гривны за доллар. И пока второй сценарий выглядит более вероятным.

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