Курс доллара немного окреп: сколько стоит валюта в банках

Наличный курс доллара и евро показывает разностороннюю динамику. Сколько стоит валюта сегодня в банках, обменниках, черном рынке, читайте дальше.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 19 октября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40,25 гривны за доллар при покупке (-5 копеек против 18 октября). В то время как продают ее за 40,90 гривны за доллар (-9 копеек).

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Наличное евро тоже немного подорожало – банки покупают за 38,50 гривны (+20 копеек), а продают в среднем за 39,60 гривны за евро (-10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,36 гривны (+9 копеек), а продают – за 40,78 гривны (-7 копеек), по данным finance.ua.

(+9 копеек), а продают – за (-7 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 38,59 гривны (+19 копеек) и продажа – 39,28 гривны (-27 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,65 гривны (+5 копеек), а продажа – 40,77 гривны (-2 копеек).

(+5 копеек), а продажа – (-2 копеек). Евро продают по 39,05 гривны (-23 копейки), а покупают за 39,30 гривны (+4 копейки).

Курс доллара: что прогнозируют эксперты

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько прогнозирует, что при более-менее равном инфопространстве курс на наличном рынке на этой неделе будет находиться в пределах диапазона 40,6 – 41,6 гривны за доллар .

. Олег Пендзин, эксперт по экономическим вопросам, подчеркнул, что доллар дешевле не будет, ведь в бюджете-2023 он заложен на уровне 42 гривен. Так что если кто-то хотел купить валюту, стоит это делать уже.