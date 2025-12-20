Без оцифровки выплат не будет: что пенсионерам украинцам с трудовыми книжками

Многие пенсионеры задаются вопросом, нужно ли переводить трудовые книжки в электронный формат тем, кто уже получает пенсию. Это касается как работающих, так и тех, кто сейчас не работает.

Можно ли потерять пенсию из-за трудовой книжки?

Не все пенсионеры обязаны оцифровывать трудовые книжки, чтобы сохранить свои выплаты. Работающим пенсионерам это делать не нужно, ведь Пенсионный фонд уже учел все данные до момента назначения пенсии, пишет 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

Пенсионеры, которые окончательно завершили трудовую деятельность и больше не планируют перерасчета пенсии, также могут не переводить трудовую книжку в электронный формат, если все периоды стажа учтены корректно.

Обратите внимание! Каждый имеет право проверить состояние оцифровки: все ли записи внесены в электронную систему можно посмотреть в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Что делать, если есть ошибки в трудовой книжке?

В случае выявления неточностей или пропущенных записей пенсионеры могут обратиться за консультацией в региональные отделения ПФУ, отметили в ведомстве.

Там помогут исправить ошибки, подтвердить трудовой стаж или предоставить инструкции по оцифровке документов. Такие меры гарантируют, что пенсии будут начислены правильно, а риск потери выплат минимизирован.

Важно! На внутренней стороне обложки трудовой книжки указываются документы, служащие основанием для внесения изменений. Все эти записи должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью предприятия или отдела кадров.

Что еще надо знать об оцифровке трудовых книжек в Украине: коротко о главном