Плюс тысяча гривен к пенсии: кто из пенсионеров может получить эту доплату

Украинские пенсионеры имеют возможность увеличить свою пенсию. Для этого существуют разного рода надбавки и доплаты. В частности, речь идет о специальной помощи на уход.

Кто может получить доплату на уход сейчас?

Доплата на уход предоставляется пенсионерам старше 80 лет, сообщает Пенсионный фонд.

В то же время лицо должно соответствовать следующим требованиям для получения этой помощи:

получать пенсию по возрасту;

нуждаться в постоянном уходе, согласно заключению врачебно-консультативной комиссии (ВКК);

проживать в одиночестве и не иметь трудоспособных родственников, которые должны были бы осуществлять содержание.

Заметим, чтобы получить медицинское заключение, лицо должно обратиться к семейному врачу. Уже этот специалист даст человеку направление на комиссию.

Важно! Фактически, полученная справка свидетельствует об ухудшении состояния здоровья человека и потребности в постоянном уходе от посторонних лиц.

Как изменился размер такой доплаты в этом году?

Размер этой доплаты привязан к сумме прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В этом году эти показатели изменились. Дело в том, что указанный прожиточный минимум вырос до 2 595 гривен, сообщает ПФУ.

Соответственно, увеличилась и доплата на уход. Ведь она составляет 40% от этого прожиточного минимума. То есть, сейчас это 1 038 гривен.

Что нужно знать о получении этой доплаты?

Эта доплата не назначается автоматически. Пенсионер должен обратиться за ней в ПФУ самостоятельно.

Кроме заявления на получение помощи, нужно подать целый пакет документов. В частности, паспорт, идентификационный код, а также справку от врачебной комиссии.

На какую еще доплату могут рассчитывать пенсионеры старше 80 лет?