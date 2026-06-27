Женщинам увеличат пенсию почти на тысячу гривен: кто имеет право на ощутимую доплату

После выхода на пенсию часть украинок может получать не только основную пенсию, но и дополнительную надбавку от государства. Среди них есть и женщины, которые при определенных условиях могут ежемесячно получать ощутимую надбавку к основной выплате.

Каким женщинам начисляют доплату к пенсии?

Отдельные категории женщин в Украине имеют право на дополнительную ежемесячную выплату к пенсии. В частности, это касается матерей, которые родили или усыновили пятерых и более детей и воспитали их как минимум до шестилетнего возраста.

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Такую надбавку назначают в соответствии с Законом Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". При этом размер доплаты зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

С 1 января 2026 года этот показатель составляет 2 595 гривен, поэтому сумма ежемесячной надбавки также увеличилась. В зависимости от оснований для её назначения она может составлять от 35% до 40% прожиточного минимума, то есть от 908 до 1 038 гривен в месяц.

Интересно, что многодетные матери также могут воспользоваться правом на досрочный выход на пенсию, а именно после достижения 50 лет, если у них есть не менее 15 лет страхового стажа.

Назначается ли надбавка автоматически?

Надбавка не начисляется автоматически. Для её оформления необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины с соответствующим заявлением и пакетом документов.

В частности, необходимо подать:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документы, подтверждающие страховой стаж;

свидетельства о рождении детей или документы об усыновлении;

другие документы, если их потребует Пенсионный фонд.

После проверки представленных документов специалисты ПФУ принимают решение о назначении доплаты. Однако право на пенсию за особые заслуги могут иметь не только матери. Если женщина умерла или была лишена родительских прав, такую надбавку может оформить отец, самостоятельно воспитавший пятерых и более детей до шестилетнего возраста.

Какие еще надбавки могут получать пенсионеры?

Помимо пенсии за особые заслуги, украинское законодательство предусматривает и другиенадбавки к пенсионным выплатам. В частности, дополнительные средства могут получать пенсионеры в возрасте от 70 лет, люди, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, а также лица, имеющие сверхнормативный страховой стаж.