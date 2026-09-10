Пенсии женщин вырастут: кому из украинок начислят более 900 гривен помощи

Осень принесет приятные финансовые изменения для отдельной категории украинских пенсионерок, имеющих особые заслуги перед государством. Чтобы получить этот ежемесячный бонус, женщинам необходимо соответствовать лишь одному важному критерию.

Кому из женщин предусмотрена доплата в сентябре?

Уже с началом осени многодетные матери получат специальную надбавку к своим основным пенсионным выплатам. Речь идет о женщинах, которые родили или официально усыновили и воспитали не менее пяти детей в возрасте до шести лет, о чем сообщает Пенсионный фонд Украины.

Согласно закону "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", сумма финансового бонуса жестко привязана к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. Поскольку в 2026 году этот показатель вырос до 2 595 гривен, минимальная доплата за пятерых детей составляет 35% от этой суммы, то есть 908 гривен.

За каждого следующего ребенка государство добавляет еще 1% к выплате. В частности, за шестерых детей начисляют 934 гривны (36%), за семерых – 960 гривен (37%), за восьмерых – 986 гривен (38%), за девятерых – 1 012 гривен (39%), а за десятерых и более – 1 038 гривен (40%).

К каким выплатам добавляется надбавка и что делать родным в случае потери кормильца?

Эта надбавка является универсальной и добавляется к любому виду пенсии: по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет или в связи с потерей кормильца. В Пенсионном фонде отмечают, что в случае смерти пенсионерки часть этих средств может быть начислена ее родным.

Один нетрудоспособный член семьи получит 70% от суммы доплаты, а если таких лиц двое или более – 90%.

Что еще за пенсионные бонусы доступны украинцам этой осенью?

Напомним, что это не единственная возможность увеличить свои доходы. Как уже сообщалось ранее, в сентябре отдельные категории граждан могут получить единовременную выплату до 3 100 гривен, если они имеют статус участника боевых действий или инвалидность вследствие войны.

Кроме того, пенсионеры, достигшие почтенного возраста, имеют право на автоматические надбавки: после 70 лет доплачивают до 300 гривен, после 75 лет – 456 гривен, а после 80 лет сумма увеличивается до 570 гривен ежемесячно, при условии, что общий размер пенсии не превышает 10 340 гривен.