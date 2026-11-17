Последний месяц года принесет приятные финансовые изменения для части украинских семей. Государство готовит специальные ежемесячные бонусы, которые станут существенной поддержкой для семейного бюджета.

Кому государство выплатит дополнительные деньги в декабре

Уже в следующем месяце пожилые граждане смогут получить дополнительные выплаты в размере от 908 до 1 038 гривен. Такие надбавки Пенсионный фонд начислит многодетным украинцам, воспитавшим от пяти детей до шестилетнего возраста. Это право распространяется как на биологических родителей, так и на тех, кто воспитал усыновленных детей в соответствии с законом "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Сумма доплаты рассчитывается индивидуально и привязана к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. В 2026 году этот базовый показатель составляет 2 595 гривен, и именно от него вычисляется соответствующий процент. Принцип начисления денежного бонуса максимально прост: чем больше детей вы воспитали, тем выше будет ежемесячная выплата.

Размер надбавок в декабре 2026 года распределяется так:

за 5 детей государство доплачивает 35 % от минимума, что составляет 908 гривен;

за 6 детей начисляют 36% – 934 гривны;

за 7 детей добавят 37% – 960 гривен;

за 8 детей выплата составит 38% – 986 гривен;

за 9 детей можно ожидать 39% – 1 012 гривен;

на 10 и более детей гарантирована максимальная надбавка в размере 40%, то есть 1 038 гривен.

Что нужно сделать для оформления выплат

Украинская система социальных выплат устроена так, что доплаты за воспитание детей не назначаются автоматически. Чтобы деньги начали поступать на вашу банковскую карту, необходимо лично подать соответствующее заявление в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда.

С собой обязательно нужно иметь паспорт, идентификационный код, свидетельства о рождении детей и их паспорта, если они есть. Также специалистам может понадобиться ваша трудовая книжка или другие справки, официально подтверждающие страховой стаж.

Что еще за финансовые бонусы доступны пенсионерам сейчас

Стоит напомнить, что украинская пенсионная система предусматривает и другие узкопрофильные бонусы, которые зависят от возраста. Как уже сообщалось, наиболее распространенной является возрастная доплата, которую Пенсионный фонд начисляет автоматически. По достижении 70 лет пенсионерам добавляют 300 гривен, с 75 лет эта сумма увеличивается до 456 гривен, а после 80 лет пожилые люди получают максимальные 570 гривен.

Главное условие для получения такой возрастной компенсации заключается в том, чтобы общая сумма пенсии вместе со всеми надбавками не превышала жесткий предел в 10 340 гривен. Кроме того, украинцам могут проводить индивидуальный перерасчет пенсий, если человек самостоятельно найдет дополнительные справки о стаже или зарплате, которые влияют на окончательный размер выплаты.