До 3 100 гривен: некоторые украинцы получат повышенные пенсии в августе
- В августе украинцы от 70 лет получат ежемесячную "возрастную прибавку" к пенсии, что зависит от возраста и размера пенсии.
- Ко Дню Независимости пенсионеры с особыми заслугами, инвалидностью из-за войны, и другие категории получат дополнительные выплаты от 450 до 3 100 гривен.
В августе украинцам доступны два вида доплаты к пенсии. Это надбавка за возраст и денежная помощь ко Дню Независимости.
Кто получит "возрастную надбавку" в августе?
Такая разновидность доплаты к пенсии доступна украинцам с 70 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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В 2025 году размер выплат такой:
- С 70 лет – ежемесячная доплата в размере 300 гривен;
- С 75 лет – доплата 456 гривен;
- С 80 лет – доплата 570 гривен.
Единственное условие – пенсия, меньше 10 340 гривен. Это размер средней заработной платы в Украине, который применяется для исчисления пенсии за 2020 год, поскольку именно с этого года была установлена данная доплата.
Кто получит выплаты ко Дню Независимости?
Выплата ко Дню Независимости доступна отдельным категориям пенсионеров и поступит вместе с пенсией в августе. Дополнительно обращаться с заявлением в ПФУ для этого не нужно.
Самые большие выплаты ко Дню Независимости – 3 100 гривен – смогут получить лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной. Также деньги получат украинцы, которые имеют инвалидность из-за войны. Размер выплаты зависит от группы инвалидности:
- І группа – 3 100 гривен;
- II группа – 2 900 гривен;
- III группа – 2 700 гривен.
1 000 гривен могут получить пенсионеры, среди которых есть:
- УБД;
- пострадавшие участники Революции Достоинства;
- бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.
650 гривен ко Дню Независимости получат члены семей погибших или умерших УБД, а 450 гривен – участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, и других мест принудительного содержания, а также лица, которых насильно вывезли на принудительные работы и дети партизан.