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Экономика Соцвыплаты До 3 100 гривен: некоторые украинцы получат повышенные пенсии в августе
29 июля, 12:03
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До 3 100 гривен: некоторые украинцы получат повышенные пенсии в августе

Альбина Ковпак
Основні тези
  • В августе украинцы от 70 лет получат ежемесячную "возрастную прибавку" к пенсии, что зависит от возраста и размера пенсии.
  • Ко Дню Независимости пенсионеры с особыми заслугами, инвалидностью из-за войны, и другие категории получат дополнительные выплаты от 450 до 3 100 гривен.

В августе украинцам доступны два вида доплаты к пенсии. Это надбавка за возраст и денежная помощь ко Дню Независимости.

Кто получит "возрастную надбавку" в августе?

Такая разновидность доплаты к пенсии доступна украинцам с 70 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В 2025 году размер выплат такой:

  • С 70 лет – ежемесячная доплата в размере 300 гривен;
  • С 75 лет – доплата 456 гривен;
  • С 80 лет – доплата 570 гривен.

Единственное условие – пенсия, меньше 10 340 гривен. Это размер средней заработной платы в Украине, который применяется для исчисления пенсии за 2020 год, поскольку именно с этого года была установлена данная доплата.

Кто получит выплаты ко Дню Независимости?

Выплата ко Дню Независимости доступна отдельным категориям пенсионеров и поступит вместе с пенсией в августе. Дополнительно обращаться с заявлением в ПФУ для этого не нужно.

Самые большие выплаты ко Дню Независимости 3 100 гривен – смогут получить лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной. Также деньги получат украинцы, которые имеют инвалидность из-за войны. Размер выплаты зависит от группы инвалидности:

  • І группа – 3 100 гривен;
  • II группа – 2 900 гривен;
  • III группа – 2 700 гривен.

1 000 гривен могут получить пенсионеры, среди которых есть:

  • УБД;
  • пострадавшие участники Революции Достоинства;
  • бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

650 гривен ко Дню Независимости получат члены семей погибших или умерших УБД, а 450 гривен – участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, и других мест принудительного содержания, а также лица, которых насильно вывезли на принудительные работы и дети партизан.