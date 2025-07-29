До 3 100 гривен: некоторые украинцы получат повышенные пенсии в августе

В августе украинцам доступны два вида доплаты к пенсии. Это надбавка за возраст и денежная помощь ко Дню Независимости.

Кто получит "возрастную надбавку" в августе?

Такая разновидность доплаты к пенсии доступна украинцам с 70 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В 2025 году размер выплат такой:

С 70 лет – ежемесячная доплата в размере 300 гривен;

С 75 лет – доплата 456 гривен;

С 80 лет – доплата 570 гривен.

Единственное условие – пенсия, меньше 10 340 гривен. Это размер средней заработной платы в Украине, который применяется для исчисления пенсии за 2020 год, поскольку именно с этого года была установлена данная доплата.

Кто получит выплаты ко Дню Независимости?

Выплата ко Дню Независимости доступна отдельным категориям пенсионеров и поступит вместе с пенсией в августе. Дополнительно обращаться с заявлением в ПФУ для этого не нужно.

Самые большие выплаты ко Дню Независимости – 3 100 гривен – смогут получить лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной. Также деньги получат украинцы, которые имеют инвалидность из-за войны. Размер выплаты зависит от группы инвалидности:

І группа – 3 100 гривен;

II группа – 2 900 гривен;

III группа – 2 700 гривен.

1 000 гривен могут получить пенсионеры, среди которых есть:

УБД;

пострадавшие участники Революции Достоинства;

бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

650 гривен ко Дню Независимости получат члены семей погибших или умерших УБД, а 450 гривен – участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, и других мест принудительного содержания, а также лица, которых насильно вывезли на принудительные работы и дети партизан.