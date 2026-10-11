В октябре пенсии вырастут более чем на 500 гривен: кто получит солидную прибавку

В октябре часть украинских пенсионеров почувствует увеличение своих ежемесячных выплат. Действующие государственные механизмы позволяют автоматически увеличить доходы отдельной категории пожилых людей.

Кому из украинцев пересчитают выплаты в октябре

В октябре 2026 года общего перерасчета выплат не будет, однако пенсионеры в возрасте от 80 лет получат ежемесячную доплату по возрасту в размере 570 гривен. На такую поддержку могут рассчитывать граждане, чья общая пенсия не превышает 10 340,35 гривен, сообщает Пенсионный фонд Украины.

Отметим, что эта доплата назначается пенсионерам по достижении 70 лет. Размер ежемесячной компенсации зависит от возрастной категории получателя:

пенсионерам от 70 до 74 лет начисляют 300 гривен;

для людей в возрасте от 75 до 79 лет выплата составляет 456 гривен;

Пенсионеры от 80 лет и старше получают максимальную доплату – 570 гривен.

Обратите внимание! Главное условие для начисления такой доплаты: человек должен получать именно пенсию по возрасту.

В первый месяц после достижения указанного возраста компенсацию выплачивают пропорционально с даты рождения. Полную сумму начисляют сразу только в том случае, если день рождения человека приходится на 1-е число месяца.

Для получения этой доплаты не требуется подавать никаких заявлений или дополнительно посещать отделения ПФУ. Надбавка назначается автоматически на основе данных Государственного реестра застрахованных лиц при формировании сведений.

К слову, размер пенсии в Украине зависит от многих факторов. В частности, от количества наработанного стажа. Также ключевую роль играет доход человека. Важен и возраст выхода на заслуженный отдых.