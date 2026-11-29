Часть украинцев преклонного возраста имеет законное право на существенную ежемесячную надбавку к своим основным выплатам. Однако для получения этих средств необходимо соответствовать четким критериям и пройти специальную процедуру оформления.

Кому с 1 января будет назначена надбавка в размере тысячи к пенсии

Государство гарантирует дополнительную выплату в размере 1038 гривен для одиноких пенсионеров, достигших 80-летнего возраста и нуждающихся в постоянном уходе. Также на эту сумму могут рассчитывать малообеспеченные лица с инвалидностью I группы и ветераны войны, что пишет Пенсионный фонд Украины.

Размер этого бонуса напрямую привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен, а государство компенсирует ровно 40% от этой суммы.

Чтобы деньги начали поступать на карту, необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда или ближайший ЦПАУ.

Для оформления выплаты необходимо подготовить паспорт, идентификационный код, заявление, заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости ухода и декларацию о доходах,

– отмечают в ведомстве.

Если вам удобнее оформить все онлайн, документы принимаются через портал ПФУ или сервис "Дия".

Что еще за пенсионные надбавки действуют в Украине

Помимо пособия на уход, пожилые люди со статусом "ребенок войны" имеют право на ежемесячную надбавку в размере почти 800 гривен.

Также пенсионеры, которые не менее шести месяцев проживают или работают в горных населенных пунктах, получают дополнительные 20% к основной пенсии, что существенно поддерживает бюджеты жителей Карпатского региона.

Что известно о других декабрьских бонусах для пожилых людей

В конце года украинские пенсионеры могут получить и другие приятные сюрпризы. Как уже сообщалось, граждане, достигшие 70, 75 и 80 лет, автоматически получают " возрастные надбавки " от 300 до 570 гривен, если их общая пенсия не превышает 10 340 гривен.

Кроме того, работники бюджетной сферы при выходе на заслуженный отдых могут рассчитывать на единовременную выплату единовременную выплату в размере почти 26 тысяч гривен при наличии необходимого стажа.

Также до 31 декабря 2026 года действует специальная акция от одного из популярных банков. Если перевести получение пенсии на карту monobank, можно получить единовременный бонус в размере 1000 гривен "на руки" после уплаты налогов.