Кому призначать тисячу до пенсії із 1 січня

Держава гарантує додаткову виплату у розмірі 1038 гривень для одиноких пенсіонерів, які досягли 80-річного віку та потребують постійної опіки. Також на цю суму можуть розраховувати малозабезпечені особи з інвалідністю I групи та ветерани війни, про що пише Пенсійний фонд України.

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Розмір цього бонусу безпосередньо прив'язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2595 гривень, а держава компенсує рівно 40% від цієї суми.

Щоб гроші почали надходити на картку, необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду або найближчого ЦНАПу.

Для оформлення виплати необхідно підготувати паспорт, ідентифікаційний код, заяву, висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в догляді та декларацію про доходи– зазначають у відомстві.

Якщо вам зручніше все зробити онлайн, документи приймають через портал ПФУ або сервіс Дія.

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Які ще пенсійні надбавки діють в Україні

Окрім допомоги на догляд, літні люди зі статусом дитини війни мають право на щомісячну надбавку у розмірі майже 800 гривень.

Також пенсіонери, які щонайменше шість місяців проживають або працюють у гірських населених пунктах, отримують додаткові 20% до основної пенсії, що суттєво підтримує бюджети мешканців карпатського регіону.

Що відомо про інші грудневі бонуси для літніх людей

Наприкінці року українські пенсіонери можуть отримати й інші приємні сюрпризи. Як вже повідомлялося, громадяни, які досягли 70, 75 та 80 років, автоматично отримують вікові надбавки від 300 до 570 гривень, якщо їхня загальна пенсія не перевищує 10 340 гривень.

Крім того, працівники бюджетної сфери при виході на заслужений відпочинок можуть розраховувати на одноразову виплату у розмірі майже 26 тисяч гривень за наявності необхідного стажу.

Також до 31 грудня 2026 року діє спеціальна акція від одного з популярних банків. Якщо перевести отримання пенсії на картку monobank, можна отримати одноразовий бонус у розмірі 1000 гривень "на руки" після сплати податків.