Які суми та за що саме доплачує держава жінкам

Після досягнення 60-річного віку частина українок може розраховувати на додаткові виплати. Серед них – бонуси за тривалий стаж, пільги для багатодітних матерів та вікові надбавки, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

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Найпоширенішим механізмом підтримки залишаються саме вікові доплати, які нараховуються автоматично. У 2026 році діє чітка градація таких щомісячних бонусів:

жінки віком від 70 до 75 років отримують 300 гривень;

від 75 до 80 років – 456 гривень;

а після перетину 80-річного рубежу сума зростає до 570 гривень.

Головна умова полягає в тому, щоб загальний розмір пенсії з усіма індексаціями не перевищував встановлений ліміт у 10 340,35 гривні.

Як отримати додаткові гроші за стаж та дітей

Окрему фінансову вигоду мають жінки, чий страховий стаж перевищує 30 років. За кожен "понаднормовий" рік офіційної роботи ПФУ доплачує 1% від базового розміру пенсії за віком. Сама сума залежить від актуального прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

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Спеціальні умови також передбачені для матерів, які виховали п'ятьох і більше дітей до шестирічного віку. Вони мають законне право вийти на пенсію достроково, вже у 50 років, якщо накопичили щонайменше 15 років страхового стажу.

У 2026 році для стандартного виходу на пенсію у 60 років жінкам загалом необхідно мати не менше 33 років стажу, інакше виплати призначать лише у 63 або 65 років.

Що відомо про передісторію виплат та майбутні зміни

Як вже повідомлялося раніше, українська пенсійна система має розгалужену мережу вузькопрофільних доплат, які регулярно оновлюються. Згідно із законопроєктом про Держбюджет, прожитковий мінімум для непрацездатних осіб пропонують збільшити з нинішніх 2 595 до 2 878 гривень, про що ми писали раніше.

Відповідно, збільшаться і виплати для матерів-героїнь. Варто пам'ятати, що вікові надбавки нараховуються автоматично, а от для отримання грошей за особливі заслуги доведеться особисто звернутися до державних установ із відповідними заявами.