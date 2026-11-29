Какие суммы и за что именно доплачивает государство женщинам

После достижения 60-летнего возраста часть украинок может рассчитывать на дополнительные выплаты. Среди них – бонусы за длительный стаж, льготы для многодетных матерей и возрастные надбавки, что сообщает Пенсионный фонд Украины.

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Наиболее распространенным механизмом поддержки остаются именно возрастные доплаты, которые начисляются автоматически. В 2026 году действует четкая градация таких ежемесячных бонусов:

женщины в возрасте от 70 до 75 лет получают 300 гривен;

от 75 до 80 лет – 456 гривен;

а после достижения 80-летнего рубежа сумма увеличивается до 570 гривен.

Главное условие заключается в том, чтобы общий размер пенсии со всеми индексациями не превышал установленный лимит в 10 340,35 гривен.

Как получить дополнительные деньги за стаж и детей

Отдельную финансовую выгоду получают женщины, чей страховой стаж превышает 30 лет. За каждый "сверхнормативный" год официальной работы ПФУ доплачивает 1% от базового размера пенсии по возрасту. Сама сумма зависит от актуального прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

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Особые условия также предусмотрены для матерей, воспитавших пятерых и более детей до шестилетнего возраста. Они имеют законное право выйти на пенсию досрочно, уже в 50 лет, если накопили не менее 15 лет страхового стажа.

В 2026 году для стандартного выхода на пенсию в 60 лет женщинам в целом необходимо иметь не менее 33 лет стажа, в противном случае выплаты будут назначены только в 63 или 65 лет.

Что известно о предыстории выплат и предстоящих изменениях

Как уже сообщалось ранее, украинская пенсионная система имеет разветвленную сеть узкопрофильных доплат, которые регулярно обновляются. Согласно законопроекту о Госбюджете, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц предлагается увеличить с нынешних 2 595 до 2 878 гривен, что как мы уже писали ранее.

Соответственно, увеличатся и выплаты матерям-героиням. Стоит помнить, что возрастные надбавки начисляются автоматически, а вот для получения денег за особые заслуги придется лично обратиться в государственные учреждения с соответствующими заявлениями.