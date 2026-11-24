Кому из женщин будет назначена ежемесячная доплата

В декабре 2026 года женщины в возрасте от 60 лет смогут рассчитывать на увеличение выплат благодаря сверхнормативному стажу, возрастным надбавкам и особым заслугам. Размер таких доплат варьируется от нескольких десятков до более тысячи гривен, о чем сообщает ПФУ.

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Женщины, проработавшие дольше установленной нормы, получают финансовый бонус за каждый дополнительный год страхового стажа. Доплату начисляют за каждый год сверх 30 лет стажа (или сверх 20 лет для пенсий, назначенных до октября 2011 года)

В 2026 году при прожиточном минимуме в 2 595 гривен максимальная стоимость одного "лишнего" года составляет 25,95 гривны.

Кроме того, государство гарантирует автоматические возрастные надбавки. Только что женщине исполняется 70 лет, ей добавляют 300 гривен в месяц. С 75 лет эта сумма увеличивается до 456 гривен, а после 80-летнего юбилея долгожители получают 570 гривен.

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Главное условие – общий размер пенсии не должен превышать 10 340 гривен.

Интересно! Также неработающие женщины после 65 лет с 30-летним стажем имеют право на пенсию не менее 40% от минимальной зарплаты, что сейчас составляет 3 758 гривен.

Что предусмотрено для многодетных матерей и одиноких пенсионерок

Отдельная существенная помощь предусмотрена для женщин, которые родили и воспитали не менее пяти детей до шестилетнего возраста. Им разрешено выходить на пенсию в 50 лет (при наличии 15 лет стажа), а размер доплаты колеблется от 35% до 40% прожиточного минимума. В этом году это сумма от 908 до 1 038 гривен ежемесячно.

Также одинокие женщины в возрасте от 80 лет, которые, по заключению врачей, нуждаются в постоянном постороннем уходе и не имеют трудоспособных родных, могут оформить социальную помощь. Она составляет 40% от прожиточного минимума, то есть 1 038 гривен.

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Что известно о предыстории выплат и предстоящих изменениях

Как уже сообщалось ранее, украинская пенсионная система имеет разветвленную сеть узкопрофильных доплат, которые регулярно обновляются. В настоящее время правительственные чиновники готовят масштабный пересмотр социальных стандартов на 2027 год. Согласно законопроекту о госбюджете, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц предлагается увеличить с нынешних 2 595 до 2 878 гривен.

Если этот документ будет принят, с 1 января 2027 года стоимость одного года сверхнормативного стажа автоматически вырастет до 28,78 гривны. Соответственно, увеличатся и выплаты матерям-героиням – за пятерых детей будут платить уже более 1 007 гривен.

Стоит помнить, что возрастные надбавки Пенсионный фонд начисляет автоматически, а вот для получения денег за особые заслуги или на уход придется лично обратиться в государственные учреждения с соответствующими заявлениями и документами.