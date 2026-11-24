Кому з жінок призначать щомісячну доплату

У грудні 2026 року жінки віком від 60 років зможуть розраховувати на збільшення виплат завдяки понаднормовому стажу, віковим надбавкам та особливим заслугам. Розмір таких доплат варіюється від кількох десятків до понад тисячі гривень, про що пише ПФУ.

Adv

Жінки, які працювали довше встановленої норми, отримують фінансовий бонус за кожен додатковий рік страхового стажу. Доплату нараховують за кожен рік понад 30 років стажу (або понад 20 років для пенсій, призначених до жовтня 2011 року)

У 2026 році за прожиткового мінімуму 2 595 гривень максимальна вартість одного "зайвого" року становить 25,95 гривні.

Крім того, держава гарантує автоматичні вікові надбавки. Щойно жінці виповнюється 70 років, їй додають 300 гривень на місяць. З 75 років ця сума зростає до 456 гривень, а після 80-річного ювілею довгожителі отримують 570 гривень.

Реклама

Головна умова – загальний розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340 гривень.

Цікаво! Також непрацюючі жінки після 65 років із 30 роками стажу мають право на пенсію не менше 40% від мінімальної зарплати, що зараз дорівнює 3 758 гривень.

Що передбачено для багатодітних матерів та самотніх пенсіонерок

Окрема суттєва допомога діє для жінок, які народили та виховали щонайменше п'ятьох дітей до шестирічного віку. Їм дозволено виходити на пенсію у 50 років (за наявності 15 років стажу), а розмір доплати коливається від 35% до 40% прожиткового мінімуму. Цьогоріч це сума від 908 до 1 038 гривень щомісяця.

Також самотні жінки віком від 80 років, які за висновком лікарів потребують постійного стороннього догляду і не мають працездатних рідних, можуть оформити соціальну допомогу. Вона становить 40% від прожиткового мінімуму, тобто 1 038 гривень.

Реклама

Що відомо про передісторію виплат та майбутні зміни

Як вже повідомлялося раніше, українська пенсійна система має розгалужену мережу вузькопрофільних доплат, які регулярно оновлюються. Наразі урядовці готують масштабний перегляд соціальних стандартів на 2027 рік. Згідно із законопроєктом про Держбюджет, прожитковий мінімум для непрацездатних осіб пропонують збільшити з нинішніх 2 595 до 2 878 гривень.

Якщо цей документ ухвалять, з 1 січня 2027 року вартість одного року понаднормового стажу автоматично зросте до 28,78 гривні. Відповідно, збільшаться і виплати для матерів-героїнь – за п'ятьох дітей платитимуть вже понад 1 007 гривень.

Варто пам'ятати, що вікові надбавки Пенсійний фонд нараховує автоматично, а от для отримання грошей за особливі заслуги чи на догляд доведеться особисто звернутися до державних установ із відповідними заявами та документами.