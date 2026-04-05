Одна справка увеличит пенсию более чем на 1000 гривен: что нужно сделать пенсионерам 80+
- Пенсионеры старше 80 лет, которые проживают сами и нуждаются в постороннем уходе, могут получить доплату к пенсии в размере 1038 гривен при наличии медицинского заключения.
- Для получения доплаты нужно обратиться к семейному врачу для направления на комиссию, а после получения заключения подать заявление в Пенсионный фонд с необходимыми документами.
Пенсионеры старше 80 лет могут получить дополнительную доплату к пенсии в размере 1038 гривен. Впрочем, такая выплата предусмотрена не для всех, ведь ее назначают только при определенных условиях и после представления соответствующего документа.
Кто сможет оформить тысячу к пенсии?
Как сообщают в Пенсионном фонде Украины, украинцы в возрасте от 80 лет могут оформить ежемесячную доплату к пенсии в размере 1 038 гривен. Впрочем, начисляют эти средства не автоматически и не всем.
Право на повышение имеют пенсионеры, которые одновременно соответствуют нескольким условиям.
- Прежде всего это люди, которые проживают сами и не имеют трудоспособных родственников, обязанных их содержать.
- При этом не имеет значения, где именно находятся такие родственники: в Украине или за рубежом.
Еще одно обязательное условие – это подтвержденная потребность в постоянном постороннем уходе. Именно здесь ключевую роль играет заключение врачебно-консультативной комиссии, который подтверждает, что человек по состоянию здоровья не может самостоятельно обслуживать себя и нуждается в помощи.
Как получить медицинское заключение для доплаты на уход?
Чтобы получить необходимое заключение, сначала нужно обратиться к семейному врачу. Он оценивает состояние пациента и при необходимости выдает направление на прохождение комиссии. Как правило, положительное решение принимают в отношении людей с существенными ограничениями подвижности, хроническими заболеваниями или инвалидностью.
Интересно! Согласно закону, сама сумма доплаты привязана к прожиточному минимумуу для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен, а надбавка – 40% от него, то есть 1 038 гривен ежемесячно к основной пенсии.
После получения медицинского заключения нужно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением. К нему прилагают стандартный пакет документов: паспорт, идентификационный код и справку комиссии. Именно этот документ фактически открывает доступ к доплате.
Какие еще есть доплаты к пенсии в 2026 году?
Пенсионеры, которые имеют страховой стаж сверх установленной нормы, получают дополнительную доплату к пенсии. Такое повышение начисляется за каждый полный год "лишнего" стажа.
Размер доплаты составляет 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц за каждый год сверх нормы. В то же время общая сумма повышения ограничена и обычно не превышает около 500 гривен даже за длительный сверхнормативный стаж.
Также по достижении 80 лет пенсионерам назначают возрастные надбавки, которые начисляются автоматически без дополнительного обращения. Их размер увеличивается с возрастом и пересматривается по достижении следующих возрастных границ.