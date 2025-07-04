Получат не все: кто из пенсионеров будет иметь доплату к пенсии от ООН в июле 2025 года
- До конца июля 2025 года украинские пенсионеры с пенсией менее 3 250 гривен будут получать доплату от ООН.
- Доплата предоставляется пенсионерам, которые живут в зоне боевых действий и не получали помощь как ВПО или от международных организаций с марта 2023 года.
До конца июля 2025 года часть украинских пенсионеров будет получать доплату от ООН. С 1 августа эти средства перестанут поступать.
Кому предоставляется специальная доплата от ООН
На специальную доплату могут рассчитывать пенсионеры, которые сейчас имеют пенсию менее 3 250 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Напомним! Начисляется такая доплата автоматически, на основе данных, зафиксированных в реестрах. Подавать заявление на получение этой выплаты пенсионеру не нужно.
Эта доплата предоставляется если:
- лицо живет в зоне активных или возможных боевых действий;
- а также, если это лицо не имело помощи от государства в качестве ВПЛ или от международных организаций (учитывается период с марта 2023 года).
Такая доплата рассчитывается индивидуально. Она равна разнице между 3 250 и суммой пенсии.
Пример расчетов: 3 250 – 2 900 (сумма пенсии, которую имеет лицо) = 350 гривен (размер доплаты от ООН).