Новые доплаты для пенсионеров: кто будет получать деньги сразу после дня рождения

В Украине ввели обновленный порядок начисления доплат для пенсионеров. Теперь деньги будут поступать сразу после дня рождения получателя.

Какие новые доплаты ждут пенсионеров

Наиболее уязвимые пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные выплаты, которые правительство ввело, чтобы частично компенсировать ежегодное обесценивание пенсий, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Размер доплаты зависит от возраста: чем старше пенсионер – тем больше сумма. Однако, есть важное условие для получения надбавки: пенсия такого лица не должна превышать 10 340,3 гривны.

Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а со следующего дня после дня рождения. Поэтому первая выплата будет осуществлена пропорционально количеству дней,

– объясняют в ПФУ.

Таким образом, размер доплат составляет в 2025 году:

от 70 до 74 лет – 300 гривен;

от 75 до 79 лет – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

В то же время в ПФУ отмечают, что пенсионер получает только одну из этих доплат. А также обращаться для ее получения не нужно, ведь выплаты начисляются автоматически.