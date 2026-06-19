У кого вырастут пенсии в июле 2026 года

В июле 2026 года пенсии некоторых пенсионеров увеличатся. Новых индексаций или перерасчетов не запланировано. В то же время часть пенсионеров почувствует увеличение именно благодаря специальной доплате по возрасту.

Кто может получить надбавку по возрасту в июле 2026 года?

Эта доплата предоставляется пенсионерам старше 70 лет, сообщает ПФУ.

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Кроме того, требованиями для получения этой доплаты являются следующие:

лицо получает пенсию по возрасту;

его общая ежемесячная пенсионная выплата (то есть с учетом всех надбавок) составляет менее 10 340,35 гривен.

Размер этой доплаты зависит от возраста. В настоящее время он составляет:

для людей в возрасте с 70 по 74 лет надбавка по возрасту составляет 300 гривен;

по возрасту составляет 300 гривен; с 75 по 79 лет она составляет 456 гривен;

она составляет 456 гривен; с 80 лет пенсионеры могут получить — 570 гривен.

Такая доплата начисляется и увеличивается автоматически. Для этого обращаться в ПФУ не нужно.

Отметим, что начисление этой доплаты впервые происходит со дня достижения соответствующего возраста. То есть расчет производится в соответствии с количеством дней.

Если пенсионер родился 1-го числа, то он получит полный размер надбавки вместе с пенсией за этот месяц; если же пенсионер родился, например, 20-го числа, то получит к своей пенсии доплату за 10 дней, то есть в расчете за дни после наступления возраста,

– сообщает ПФУ.

Напомним, в настоящее время украинцы могут выйти на пенсию по возрасту, начиная с 60 лет. Для этого необходимо накопить достаточный стаж. Например, для выхода на пенсию в 60 лет в 2026 году требуется минимум 33 года страхового стажа, в 63 года – 23 года страхового стажа. А вот, чтобы уйти на заслуженный отдых в 65 лет, достаточно и 15 лет стажа.