Доплаты к пенсии после 65 лет: кто может на них рассчитывать в 2025 году

Украинцы, которые достигли 65 лет и имеют достаточный страховой стаж – получают пенсию, которая составляет не менее 40% их заработной платы. Возможны ли доплаты к этой пенсии в 2025 году, узнайте далее.

Будут ли получать 65-летние лица доплаты в 2025 году

В 2025 году не ожидается существенных изменений в пенсионных выплатах. Если пенсия лица, достигшего 65 лет, меньше 40% от минимальной заработной платы, то ему автоматически будет начислена доплата до этого минимума и в 2025 году.

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В этом случае доплата к пенсии будет установлена автоматически, без необходимости личного обращения в Пенсионный фонд Украины. Однако, 65-летние не смогут претендовать на другие надбавки в 2025 году.

Будут ли доплаты у других пенсионеров

Следует отметить, что в 2025 году доплата по возрасту по достижении 70-летнего возраста – сохраняется. То есть, такие пенсионеры будут иметь право на автоматическую доплату, размер которой зависит от их возраста и со временем растет: