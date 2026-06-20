К основной пенсии доплачивают 1 290 гривен: кто входит в список

Отдельным категориям украинских пенсионеров государство ежемесячно начисляет дополнительную надбавку в размере 1 290 гривен к основной пенсии. Кто может претендовать на такую выплату, при каких условиях она назначается и нужно ли обращаться в Пенсионный фонд, читайте далее.

Кому выплатят надбавку к пенсии в июле?

Отдельные категории военных пенсионеров могут ежемесячно получать почти 1 300 гривен в дополнение к основной пенсии. Такая надбавка предусмотрена для неработающих пенсионеров, которые содержат нетрудоспособных членов семьи и соответствуют установленным законодательством условиям, отмечает Пенсионный фонд.

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При этом право на такую надбавку имеют неработающие военные пенсионеры, которым назначена пенсия за выслугу лет или по инвалидности. Выплата устанавливается при условии, что на их иждивении находятся нетрудоспособные родственники, не получающие собственной пенсии или других предусмотренных законом социальных выплат.

Если иждивенец одновременно имеет право на несколько видов государственной помощи, он может воспользоваться только одним из них.

Каков размер надбавки?

Размер надбавки составляет 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году это 1 297 гривен в месяц, то есть почти 1 300 гривен дополнительно к основной пенсии.

При этом для назначения надбавки необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и документами, подтверждающими право на ее получение. После проверки представленных сведений Пенсионный фонд принимает решение о начислении дополнительной ежемесячной выплаты.

Какие еще существуют доплаты к пенсии в июле?

Несмотря на отсутствие общей индексации в июле, часть пенсионеров сможет получать более высокие выплаты благодаря действующим надбавкам и доплатам. Остаются актуальными возрастные доплаты, надбавки за сверхнормативный стаж, особые заслуги и отдельные социальные гарантии для определенных категорий украинцев.