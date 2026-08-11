Пенсия может быть на 500 гривен больше, но есть одна деталь

Помимо индексации и возрастных надбавок, некоторые украинцы имеют право еще на одну ежемесячную доплату к пенсии. При выполнении определенных условий она составляет 500 гривен.

Как увеличить пенсию более чем на 500 гривен

Украинские пенсионеры могут ежемесячно получать более 500 гривен доплаты к пенсии. Однако есть одна важная деталь: такое повышение не назначается автоматически всем. Оно зависит от того, имеет ли человек сверхнормативный страховой стаж, объясняют в Пенсионном фонде.

Право на такую надбавку возникает только тогда, когда страховой стаж превышает минимальную норму, необходимую для выхода на пенсию. В 2026 году она составляет:

33 года – для выхода на пенсию в 60 лет;

23 года – в 63 года;

15 лет – в 65 лет.

Впрочем, здесь есть еще один нюанс. Для украинцев, которым пенсию назначили до октября 2011 года, действуют другие правила. В таком случае сверхнормативным считается стаж свыше 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Обратите внимание! Если же пенсию оформили после этой даты, доплату начинают начислять только за стаж свыше 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

От чего зависит размер доплаты

За каждый полный год сверхнормативного страхового стажа пенсионеру начисляют доплату. Однако и здесь действует ограничение. Она не может превышать 1% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, уточняют в Пенсионном фонде.

В 2026 году прожиточный минимум для этой категории составляет 2 595 гривен. Поэтому максимальная доплата за один дополнительный год стажа равна 25,95 гривны.

Именно поэтому, чтобы получать более 500 гривен ежемесячно, нужно иметь примерно 20 лет сверхнормативного страхового стажа. В таком случае доплата составит 519 гривен.

Важно! Для работающих пенсионеров также существует отдельный нюанс. Если после назначения пенсии прожиточный минимум увеличился, перерасчет надбавки с учетом нового показателя обычно проводят уже после увольнения с работы.

Что еще может увеличить пенсию?

Надбавка за сверхнормативный страховой стаж – это не единственная возможность увеличить пенсионную выплату. Законодательством также предусмотрены возрастные доплаты после 70, 75 и 80 лет, надбавки за особые заслуги перед Украиной, а также отдельные выплаты для людей, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.