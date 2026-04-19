Эти пенсионеры получают дополнительные деньги за каждый год работы: кто в списке

Отдельные категории украинцев с длительным страховым стажем имеют право на дополнительные выплаты к пенсии. Это надбавки, которые начисляются за годы работы сверх установленного минимума и могут заметно влиять на итоговый размер пенсии.

Есть ли в Украине доплаты за "лишний" стаж?

В Украине годы работы сверх установленного минимума не исчезают, даже за них предусмотрена доплата к пенсии. Однако механизм ее начисления имеет четкие правила и не всегда дает ощутимое увеличение выплат, напоминает Пенсионный фонд.

Право на такую надбавку зависит от момента назначения пенсии. Если она была оформлена до октября 2011 года, доплата начинает начисляться за стаж более 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Заметьте! Для тех, кто вышел на пенсию позже, порог выше и составляет более 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Все годы сверх этих пределов учитываются.

При этом, сама надбавка рассчитывается по простой формуле: за каждый полный год сверхурочного стажа добавляют 1% к пенсии. В то же время эта сумма ограничена и не может превышать 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Фактически это означает, что каждый “лишний” год приносит фиксированную доплату, независимо от размера самой пенсии. Поэтому даже при значительном стаже повышение происходит постепенно и не является резким.

В каком случае деньги за стаж не начислят?

Впрочем, если пенсионер после назначения пенсии продолжает работать, то доплата за сверхнормативный стаж фактически "откладывается”, напоминает ПФУ. Более того, она не выплачивается в текущем режиме, даже если человек уже имеет достаточное количество дополнительных лет.

Это связано с особенностями начисления пенсий для работающих пенсионеров, объяснили в ПФУ. Во время работы часть повышений и доплат, в частности за стаж сверх нормы, не применяется в полном объеме. Такие суммы учитываются, но не отражаются в ежемесячной выплате.

Справочно! Перерасчет осуществляется уже после прекращения трудовой деятельности. Именно тогда Пенсионный фонд пересматривает размер пенсии с учетом всего приобретенного стажа, включая "дополнительные" годы. После этого доплата начинает выплачиваться в полном объеме.

