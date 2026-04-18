Кто из пенсионерок получит доплату к пенсии?

В 2026 году в Украине действует отдельный механизм пенсионной поддержки для женщин, которые воспитали пятерых и более детей. Закон Украины отмечает, что это касается матерей, которые родили или усыновили детей и обеспечили их воспитание по меньшей мере до шестилетнего возраста.

Интересно Новые правила подтверждения страхового стажа: какие изменения готовит власть в 2026 году

Для этой категории предусмотрена ежемесячная надбавка в рамках системы пенсий за особые заслуги перед Украиной. Кроме того, такие женщины имеют право на досрочный выход на пенсию только по достижении 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Сколько доплачивают в 2026 году матерям?

В 2026 году размер надбавки привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность, который составляет 2 595 гривен, напоминает Пенсионный фонд.

Фактическая доплата определяется в зависимости от количества детей и составляет от 35% до 40% этого показателя. Таким образом, ежемесячная надбавка колеблется примерно от 908 до 1 038 гривен.

Обратите внимание! Эта надбавка может выплачиваться вместе с другими доплатами к пенсии, однако без обращения она не начисляется. Поэтому часть пенсионеров фактически не получает средства, на которые имеет право.

Как оформить надбавку на детей к пенсии?

Эта доплата не назначается автоматически. Для ее получения необходимо обратиться в Пенсионный фонд лично или через электронные сервисы, а вместе с заявлением нужно подать:

паспорт и идентификационный код

документы, подтверждающие страховой стаж

свидетельства о рождении детей

При необходимости могут понадобиться дополнительные документы, подтверждающие факт воспитания детей до шестилетнего возраста. Однако несмотря на гарантированное право, надбавка назначается только при соблюдении определенных условий.

Отказ могут получить матери, если:

дети не были воспитаны до шестилетнего возраста

отсутствуют подтверждающие документы

страховой стаж не соответствует требованиям

Распространяется ли право на мужчин

Аналогичные правила применяются и к мужчинам, если именно они фактически воспитывали пятерых и более детей до шестилетнего возраста.

Что еще следует знать женщинам о выходе на пенсию в Украине?