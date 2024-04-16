Надбавки за стаж: почему украинцы не получат эту доплату в апреле

В апреле вырастут выплаты сразу нескольких категорий пенсионеров. Однако, не все почувствуют повышение сразу.

Как изменятся пенсии работающих пенсионеров

Некоторые пенсионеры продолжают работать, несмотря на выход на заслуженный отдых. Поэтому они могут получить специальную надбавку за сверхурочный стаж.

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Перерасчет выплат работающих пенсионеров должен был начаться с 1 апреля 2024 года. Однако сами доплаты будут получены уже в июне.

Перерасчет будет проведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года (срок подачи отчетов – до 10 мая). То есть ориентировочно в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы,

– объясняют в ПФУ

Важным условием для перерасчета является то, что пенсионер приобрел не менее 24 месяцев стажа. Сейчас эта доплата составляет 23,61 гривны за каждый год.

У кого еще вырастут пенсии в апреле

Также в апреле изменятся гарантированные выплаты лиц старше 65 лет, которые имеют полный стаж. Это связано с ростом минимальной зарплаты.

С 1 апреля заработная плата составляет 8 тысяч гривен. Минимальная пенсия граждан старше 65 лет, что приобрели полный стаж, соответственно, составляет 3 200 гривен.

Гарантированная пенсия лиц, которые имеют полный стаж и при этом они старше 65 лет, составляет 40% от определенной в Украине минимальной зарплаты.