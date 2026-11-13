Доплата за стаж изменится: как вырастут выплаты пенсионерам в 2027 году

В следующем году правила начисления финансовых бонусов пожилым украинцам изменятся. Правительство планирует пересмотреть базовые социальные показатели, что напрямую повлияет на размер ежемесячных выплат.

Кому и на сколько увеличат надбавку за стаж

Размер надбавки за каждый полный год отработанного сверх нормы страхового стажа должен увеличиться благодаря запланированному повышению прожиточного минимума. Согласно проекту государственного бюджета на 2027 год, этот показатель для лиц, утративших трудоспособность, увеличится, о чем сообщает Пенсионный фонд Украины.

Таким образом, максимальная доплата за каждый дополнительный год работы вырастет с нынешних 25,95 гривны до 28,78 гривны. То есть если вы отработали на 10 лет больше установленной нормы, ваш ежемесячный бонус к основной пенсии составит 287,80 гривны.

Напомним! Сверхнормативным считается стаж, превышающий 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Однако для тех граждан, которые вышли на заслуженный отдых до 1 октября 2011 года, действуют более мягкие правила: свыше 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Какие еще бонусы предусмотрены для пожилых украинцев

Помимо выплат за стаж, государство продолжает начислять специальные возрастные надбавки. Как уже сообщалось, в ноябре пенсионеры, чья общая выплата не превышает 10 340 гривен, получат дополнительные средства.

Сумма зависит от возраста: от 70 до 74 лет доплачивают 300 гривен, от 75 до 79 лет – 456 гривен, а после 80 лет бонус достигает 570 гривен. Эти деньги Пенсионный фонд начисляет автоматически, поэтому никаких дополнительных заявлений подавать не нужно.