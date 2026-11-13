Доплата за стаж зміниться: як зростуть виплати пенсіонерам у 2027 році

Кому та на скільки підвищать доплату за стаж

Розмір надбавки за кожен повний рік відпрацьованого понад норму страхового стажу має зрости завдяки запланованому підвищенню прожиткового мінімуму. Згідно з проєктом державного бюджету на 2027 рік, цей показник для осіб, які втратили працездатність, збільшиться, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

Adv

Відтак максимальна доплата за кожен додатковий рік роботи зросте з нинішніх 25,95 гривні до 28,78 гривні. Тобто якщо ви відпрацювали на 10 років більше за встановлену норму, ваш щомісячний бонус до основної пенсії становитиме 287,80 гривні.

Нагадаємо! Понаднормовим вважається стаж, який перевищує 30 років для жінок та 35 років для чоловіків. Проте для тих громадян, які вийшли на заслужений відпочинок до 1 жовтня 2011 року, діють м'якші правила: понад 20 років для жінок та 25 років для чоловіків.

Реклама

Які ще бонуси передбачені для літніх українців

Окрім виплат за стаж, держава продовжує нараховувати спеціальні вікові надбавки. Як вже повідомлялося, у листопаді пенсіонери, чия загальна виплата не перевищує 10 340 гривень, отримають додаткові кошти.

Сума залежить від віку: від 70 до 74 років доплачують 300 гривень, від 75 до 79 років – 456 гривень, а після 80 років бонус сягає 570 гривень. Ці гроші Пенсійний фонд нараховує автоматично, тому жодних додаткових заяв писати не потрібно.