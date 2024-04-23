Кто получит надбавку за сверхурочный стаж в 2024 году

Украинцы могут получать доплату за сверхурочный стаж. В 2024 году размер доплаты за дополнительный стаж не может превышать 1% от минимальной пенсии по возрасту.

Доплата за сверхнормативный стаж

Украинские пенсионеры со стажем, превышающим установленную норму, имеют право на получение доплаты. Эта доплата рассчитывается за каждый год работы, выполненный сверх законодательно необходимого минимума.

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Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", право на получение доплаты за дополнительный стаж имеют:

мужчины, которые имеют более 35 лет стажа;

женщины со стажем более 30 лет.

Такие доплаты назначаются пенсионерам, которые получают пенсию по возрасту.

Какие доплаты за стаж в 2024 году

Зафиксированное увеличение прожиточного минимума с 2 093 гривен до 2 361 гривны привело к росту размера доплаты с 20,93 гривны до 23,61 гривны.

эта сумма начисляется за каждый год работы, выполненный сверх установленной законом нормы страхового стажа. Например, если пенсионер имеет пять дополнительных лет стажа, его доплата составит 118,05 гривны.

Стоит отметить, что доплата исчисляется на основе прожиточного минимума, если размер пенсии пенсионера превышает этот минимум. Если же пенсия ниже минимальной выплаты, размер доплаты будет пропорционально меньше.

Также важно отметить, что пенсионерам, которые все еще работают, доплата за стаж сверх установленной нормы будет пересчитана только после их увольнения. Это означает, что любые изменения в прожиточном минимуме, которые влияют на размер доплаты, будут применяться после того, как они прекратят свою трудовую деятельность.