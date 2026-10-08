Пенсионерам сократят возрастную доплату: кому не начислят полную сумму

Пенсионеры могут получать возрастные доплаты, однако их размер зависит не только от возраста. В Пенсионном фонде объяснили, почему в отдельных случаях выплата может быть меньше установленной суммы и кому стоит проверить свою пенсию.

Кому сократят возрастную доплату

Возрастную доплату могут получать т пенсионеры по достижении 70, 75 и 80 лет. При этом полную сумму начисляют не всем. Главное условие: общий размер пенсии после назначения компенсации не должен превышать 10 340,35 гривен, напоминает ПФУ.

Поэтому, если пенсия человека уже близка к этой сумме, доплата будет меньше максимальной. Например, если 80-летний пенсионер получает 10 200 гривен, вместо максимальной доплаты в 570 гривен он получит лишь 140,35 гривны.

Именно столько нужно, чтобы общая сумма выплаты не превысила установленный предел.

Какой размер доплаты устанавливают

Размер возрастной компенсации зависит от возраста пенсионера:

от 70 до 75 лет – до 300 гривен;

от 75 до 80 лет – до 456 гривен;

после 80 лет – до 570 гривен.

Таким образом, указанные суммы являются максимальными. Фактический размер доплаты определяется с учетом уже назначенной пенсии.

Нужно ли обращаться в ПФУ

Для получения возрастной доплаты подавать отдельное заявление не нужно. Пенсионный фонд назначает ее автоматически со дня достижения пенсионером 70, 75 или 80 лет.

При этом право на компенсацию не зависит от вида пенсии или продолжительности страхового стажа. Ее также могут получать пенсионеры, которые продолжают работать.

Ранее мы также писали, что украинские пенсионеры могут получать не только возрастные доплаты, но и другие надбавки и повышения к пенсии. В частности, в 2026 году были пересмотрены минимальные пенсионные выплаты и доплаты за сверхнормативный страховой стаж.