Кому уріжуть вікову доплату

Вікову доплату можуть отримувати пенсіонери після досягнення 70, 75 та 80 років. Водночас повну суму нараховують не всім. Головна умова, аби загальний розмір пенсії після призначення компенсації не повинен перевищувати 10 340,35 гривні, нагадує ПФУ.

Тому якщо пенсія людини вже близька до цієї суми, доплата буде меншою за максимальну. Наприклад, якщо 80-річний пенсіонер отримує 10 200 гривень, замість максимальної доплати у 570 гривень він отримає лише 140,35 гривні.

Саме стільки потрібно, щоб загальна сума виплати не перевищила встановлену межу.

Який розмір доплати встановлюють

Розмір вікової компенсації залежить від віку пенсіонера:

від 70 до 75 років - до 300 гривень;

від 75 до 80 років - до 456 гривень;

після 80 років - до 570 гривень.

Таким чином, зазначені суми є максимальними. Фактичний розмір доплати визначають з урахуванням уже призначеної пенсії.

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Чи потрібно звертатися до ПФУ

Для отримання вікової доплати подавати окрему заяву не потрібно. Пенсійний фонд призначає її автоматично з дня досягнення пенсіонером 70, 75 або 80 років.

При цьому право на компенсацію не залежить від виду пенсії чи тривалості страхового стажу. Її також можуть отримувати пенсіонери, які продовжують працювати.

Раніше ми також писали, що українські пенсіонери можуть отримувати не лише вікові доплати, а й інші надбавки та підвищення до пенсії. Зокрема, у 2026 році були переглянуті мінімальні пенсійні виплати та доплати за понаднормовий страховий стаж.