Пенсия может увеличиться без индексации: кто имеет право на доплату в размере 35%

В Украине существуют надбавки к пенсии, о которых многие получатели выплат даже не задумываются. Одна из них позволяет ежемесячно получать существенную надбавку к основной пенсии при наличии определенных законом оснований.

Кто имеет право на специальные надбавки к пенсии?

В Украине отдельные категории пенсионеров могут получать не только основную пенсию, но и специальные надбавки за особые заслуги перед государством. Одной из таких выплат является доплата для многодетных родителей, размер которой может достигать 35% и более от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

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Порядок назначения таких выплат определяет закон "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Надбавка предусмотрена для женщин, которые родили или усыновили и воспитали не менее пяти детей до шестилетнего возраста. Право на доплату могут иметь и отцы, если именно они воспитывали детей в случаях, предусмотренных законодательством.

При определении права на выплату учитываются также усыновленные дети.

Надбавка назначается дополнительно к основному виду пенсии. Ее могут начислять получателям пенсии по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.

Каков размер надбавки в 2026 году?

Сумма надбавки зависит от количества детей и прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2 595 гривен. Для родителей, воспитавших пятерых детей, надбавка равна 35 % прожиточного минимума. Это 908 гривен в месяц.

В то же время закон предусматривает увеличение надбавки за каждого следующего ребенка. Размеры выплат в 2026 году составляют:

за пятерых детей — 35 % (908 гривен);

на шестерых детей — 36 % (934 гривны);

на семерых детей – 37% (960 гривен);

на восьмерых детей – 38% (986 гривен);

на девять детей — 39 % (1 012 гривен);

на десять и более детей – 40% (1 038 гривен).

Поскольку выплата привязана к прожиточному минимуму, её размер может изменяться после пересмотра этого социального стандарта.

Что происходит с надбавкой после смерти пенсионера?

В некоторых случаях часть надбавки может учитываться при назначении пенсии в связи с потерей кормильца. Для одного нетрудоспособного члена семьи размер такой выплаты составляет 70% от надбавки, которую получал пенсионер. Если нетрудоспособных членов семьи двое или более, выплата увеличивается до 90%.