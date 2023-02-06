Для каких военных отменили доплату в 30 тысяч гривен

С февраля начал действовать новый порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военным. Будут ли выплачивать 30 тысяч на больничном и, если проходят службу в воинских частях и подразделениях, не входящих в состав группировок Сил обороны, читайте дальше.

Кто будет получать 30 тысяч гривен

Заместитель начальника управления социальной поддержки полковник Олег Рогаля рассказал, что вознаграждение в 30 тысяч гривен будут ежемесячно получать военные, которые:

входят в состав группировок Сил обороны и выполняют боевые или специальные задания в соответствии с боевыми приказами или распоряжениями командиров воинских частей;

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будут выполнять задачи всестороннего обеспечения группировок Сил обороны;

находятся в подразделениях, которые входят в состав резерва ВСУ.

Что будет с выплатами в случае больничного

30 тысяч гривен будут выплачиваться только за период выполнения этих специальных боевых задач.

Вознаграждение в размере 30 тысяч гривен выплачивается только за период выполнения боевых или специальных задач. Учитывая указанное, находящийся на больничном военнослужащий при этом не выполняет никаких боевых задач, поэтому за этот период лечения вознаграждение в размере 30 тысяч гривен он получать не будет.

30 тысяч не будут выплачиваться военнослужащим, которые проходят службу в воинских частях и подразделениях, которые не входят в состав группировок Сил обороны или резерва и находятся за пределами районов ведения боевых действий. Это могут быть учебные центры, органы военного управления, тыловые базы и т.д.