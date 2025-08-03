3 августа, 07:09
Женщины-пенсионерки получат доплату: кому начислят по 870 гривен
Основні тези
- Женщины, которые родили или усыновили пять и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста, получат ежемесячную доплату к пенсии.
- Аналогичные пенсионные надбавки предусмотрены и для мужчин, которые воспитали пять и более детей до шестилетнего возраста.
Законодательство Украины гарантирует дополнительную пенсионную поддержку женщинам. Кто получит к пенсии дополнительные 870 гривен уже в июне, читайте дальше.
Кто из пенсионерок получит доплату к пенсии в августе?
Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" предусматривает ежемесячную доплату для многодетных матерей, которые родили или усыновили пять и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста, напоминает 24 Канал.
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По данным Пенсионного фонда Украины, такие женщины могут рассчитывать на специальную надбавку к пенсии, а также на право досрочного выхода на пенсию по льготным условиям по достижении 50 лет и при наличии минимум 15 лет страхового стажа.
Чтобы получить пенсию и надбавку, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины с пакетом документов:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код;
- трудовая книжка или другие документы, подтверждающие страховой стаж;
- свидетельства о рождении каждого ребенка;
- паспорта детей (при наличии).
Есть ли доплаты на детей для мужчин
Аналогичные пенсионные надбавки предусмотрены и для мужчин, воспитавших пять и более детей до шестилетнего возраста.