Не только пенсия: какие доплаты и пособия получат украинцы с 1 августа

Август принесет части украинцев дополнительные выплаты. Помимо пенсий, отдельные категории граждан смогут получить доплаты и государственную помощь, но воспользоваться ими смогут не все.

Какие доплаты и выплаты получат украинцы в августе?

С 1 августа часть украинцев сможет получить не только пенсионные выплаты, но и дополнительную финансовую поддержку от государства. В течение месяца отдельным категориям граждан начислят разовую денежную помощь ко Дню Независимости, а также автоматически пересчитают пенсии с учетом возрастных доплат.

Ежегодную разовую помощь будут выплачивать в соответствии с законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований". Наибольшие суммы получат лица с инвалидностью вследствие войны:

I группы – 3 100 гривен;

II группы – 2 900 гривен;

III группы – 2 700 гривен.

Также 3 100 гривен государство выплатит гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной. А вот по 1 000 гривен начислят участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и отдельным категориям бывших несовершеннолетних узников нацистских концлагерей и гетто.

Члены семей погибших или умерших ветеранов войны и защитников Украины, а также отдельные категории вдов и вдовцов получат 650 гривен. Что еще предусмотрено для участников войны, бывших узников концлагерей и других лиц, пострадавших от нацистских преследований?

Что еще дополнительно увеличат пенсию в августе?

Помимо разовой помощи, в августе часть пенсионеров получит повышенные ежемесячные выплаты. Речь идет о возрастных доплатах, которые Пенсионный фонд назначает автоматически после достижения 70, 75 или 80 лет. Однако размер надбавки зависит от возраста.

Перерасчет производится без обращения в Пенсионный фонд. Если день рождения пенсионера приходится на середину месяца, надбавку за этот период начислят пропорционально количеству дней после достижения соответствующего возраста, а уже со следующего месяца ее будут выплачивать в полном размере.

Такие доплаты назначаются только при условии, что общий размер пенсионного обеспечения не превышает 10 340 гривен.

Будет ли индексация пенсий?

Несмотря на дополнительные выплаты для отдельных категорий граждан, общего повышения пенсий с 1 августа не предусмотрено. Последний массовый перерасчет состоялся в марте в ходе ежегодной индексации, которая охватила большинство украинских пенсионеров.

Именно после нее средний размер пенсии в Украине увеличился с 6 544 до 7 236 гривен. В то же время статистика показывает, что более 4,5 миллиона украинцев, или почти 45% всех пенсионеров, продолжают получать менее 5 000 гривен в месяц.