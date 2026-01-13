"Работа на грани возможностей": кому готовят доплаты за зиму
- Правительство Украины инициировало дополнительные выплаты для энергетиков, работающих в сложных зимних условиях после атак.
- Премьер-министр Юлия Свириденко и президент Владимир Зеленский обсудили разработку специальной программы для поддержки ремонтных бригад.
Украинские энергетики, которые возвращают свет в дома украинцев после массированных российских атак, получат дополнительные выплаты от государства. Правительство инициировало доплаты за работу в условиях зимы.
Какие доплаты готовятся для энергетиков?
Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает 24 Канал со ссылкой на ее сообщение в Telegram.
Наши энергетики работают в чрезвычайно сложных условиях под обстрелами, во время сильных морозов, днем и ночью. Именно благодаря их работе жизнь государства продолжается даже после массированных вражеских обстрелов, а в дома украинцев снова возвращаются свет и тепло. Это работа на грани человеческих возможностей и часто с риском для жизни.
Поэтому, по словам Свириденко, правительство решило поддержать энергетиков за их "титанический труд" и ввести доплаты тем, кто работает в ремонтно-восстановительных бригадах.
Дополнительные выплаты назначат специалистам, которые непосредственно в морозы выезжают на место прилетов российских ракет и дронов и занимаются восстановлением поставок электроэнергии, газа и воды.
Свириденко уже дала поручение Министерству энергетики поработать с Министерством финансов и совместно внести соответствующее решение на рассмотрение правительства.
Это наш долг – постоянно благодарить людей, которые продолжают работать и восстанавливать энергообъекты в рекордные сроки, несмотря на морозы и обстрелы,
– добавила премьер-министр.
Какую программу готовят для энергетиков?
Поддержку энергетиков Свириденко обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским, Глава государства поручил подготовить специальную программу, которая должна ощутимо увеличить выплаты работникам ремонтных бригад.
Спасибо всем, кто работает буквально ради жизни. Мы договорились с премьер-министром разработать специальную программу именно для таких людей, кто непосредственно работает в ремонтных бригадах 24 на 7, в самых сложных условиях,
– отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что правительство предложит, как увеличить оплату труда таких работников за каждый месяц зимы.
Что известно о работе энергетиков?
В ночь на 13 января Россия нанесла комбинированный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре сразу в нескольких регионах. В результате атаки значительная часть потребителей осталась без электроэнергии в Киеве и области, а также на Черниговщине, Днепропетровщине и Запорожье. Обесточивание зафиксировали также в Житомирской, Харьковской и Донецкой областях.
Во всех районах, где позволяет ситуация с безопасностью, начались аварийно-восстановительные работы. Энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в эксплуатацию и восстановить подачу света.
Дополнительно осложнила ситуацию непогода. Из-за неблагоприятных погодных условий по состоянию на утро полностью или частично обесточенными оставались 17 населенных пунктов: десять – на Закарпатье и семь – на Черниговщине. Ремонтные бригады облэнерго работают на линиях, ликвидируя аварии.