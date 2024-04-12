Доплаты к пенсии по инвалидности: как оформить выплаты
Источник:Кабмин
ООН предоставляет специальную доплату для лиц с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью. Помощь реализуется в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.
Как получить выплату
Чтобы получить указанную доплату, отдельно подавать заявление не нужно: список лиц, которые соответствуют указанным категориям, определяется представителями Минсоцполитики. Помощь автоматически перечисляется через определенные банковские учреждения.
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Таким образом, такие граждане смогут автоматически получить дополнительные средства в случае, если:
- Имеют ежемесячную пенсию меньше 3250 гривен.
- Не имеют других государственных социальных выплат (например, помощь для ВПЛ, денежная поддержка от других международных учреждений);
- Находятся на неоккупированной территории Украины.
Какой размер доплаты
Как известно, минимальный размер доплаты, который может получить лицо – составляет 100 гривен. Размер доплаты определяется как разница между 3250 гривен и суммой пенсии.Заметьте! Например, если пенсионер ежемесячно получает 3000 гривен, его сумма – 250 гривен.
Эти выплаты будут поступать как минимум в течение 3 месяцев. Сейчас программа финансируется Германией, Европейским Союзом и Швецией, с дополнительными взносами других доноров.