Доплаты к пенсии по инвалидности: как оформить выплаты

ООН предоставляет специальную доплату для лиц с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью. Помощь реализуется в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

Как получить выплату

Чтобы получить указанную доплату, отдельно подавать заявление не нужно: список лиц, которые соответствуют указанным категориям, определяется представителями Минсоцполитики. Помощь автоматически перечисляется через определенные банковские учреждения.

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Таким образом, такие граждане смогут автоматически получить дополнительные средства в случае, если:

Имеют ежемесячную пенсию меньше 3250 гривен. Не имеют других государственных социальных выплат (например, помощь для ВПЛ, денежная поддержка от других международных учреждений); Находятся на неоккупированной территории Украины.

Какой размер доплаты

Военная администрация Киевской области сообщает, что в течение февраля 2024 года эту помощь передали около 17 тысячам человек. Общая сумма полученных доплат составляет30 миллионов гривен.

Как известно, минимальный размер доплаты, который может получить лицо – составляет 100 гривен. Размер доплаты определяется как разница между 3250 гривен и суммой пенсии.

Например, если пенсионер ежемесячно получает 3000 гривен, его сумма – 250 гривен.

Эти выплаты будут поступать как минимум в течение 3 месяцев. Сейчас программа финансируется Германией, Европейским Союзом и Швецией, с дополнительными взносами других доноров.