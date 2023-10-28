Надбавки к пенсиям: как украинцы могут увеличить размер своих выплат
Источник:ПФУ
В Украине действует система пенсионных надбавок. Некоторые из них предоставляются автоматически, как, например, возрастные, есть и те, которые оформляются индивидуально.
Как надбавки к пенсии есть в Украине
Пенсионер может получить денежную помощь более 800 гривен, если он обратится в ПФУ. Для начисления этой доплаты гражданин должен документально подтвердить особые потребности. Речь идет о необходимости дополнительного ухода социальным работником, недостаточном финансовом обеспечении и значительных проблемах со здоровьем.
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Какие еще надбавки могут получить украинские пенсионеры:
- Возрастная
Эта доплата начисляется автоматически в месяц, когда гражданин достигает указанного возраста:
- от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 496 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.
Если пенсия была начислена до того, как лицо празднует день рождения, то надбавка будет прибавляться со следующего месяца.
- За детей
В случае, когда пенсионер самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего, он может оформить надбавку в размере 150 гривен. Условием предоставления доплаты является то, что ребенок проживает на территории заявителя.
Размер пенсий в Украине
Сейчас средний размер пенсионных выплат у украинцев составляет 5 350 гривен. В ПФУ опубликовали статистику, согласно которой у пенсионеров в Украине такие пенсии:
- до 2 000 гривен – 0,6%;
- от 2 001 до 3 000 гривен – 29,5%;
- от 3 001 до 4 000 гривен – 21,3%;
- от 4001 до 5 000 гривен – 15%;
- от 5 001 до 10 000 гривен – 23,2%;
- более 10 000 гривен – 10,4%.