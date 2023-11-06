Надбавки в ноябре: кто из украинцев получит доплату
Источник:ПФУ
В ноябре некоторые граждане могут получить специальные доплаты к пенсии. ООН вводит новую программу помощи для украинских пенсионеров.
Как увеличить пенсию
Благодаря надбавкам, украинские пенсионеры могут значительно увеличить свои выплаты. Некоторые из этих доплат больше 500 гривен и при этом, доступны всем.
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К примеру, возрастную доплату назначают пенсионерам автоматически после того, как лицо достигает определенного возраста. Сейчас размер этой надбавки таков:
- лица в возрасте от 70 до 74 лет включительно получают 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 579 гривен.
Также в ноябре будет действовать спецпредложение ООН. Некоторые из украинских пенсионеров смогут увеличить свои выплаты благодаря международной помощи. Чтобы получить доплату от ООН, лицо должно отвечать следующим критериям:
- иметь ежемесячную пенсию до 3 тысяч гривен;
- проживать в прифронтовой зоне;
- не получать международную денежную помощь начиная с 1 марта 2023 года.
Размер надбавки от ООН рассчитывается по формуле: 3 тысячи гривен минус сумма пенсии. К примеру, пенсионер получает 2 800 гривен. Его доплата, в этом случае, составляет 200 гривен.
Размер пенсии в Украине
Последняя индексация пенсионных выплат произошла в марте. Следующий перерасчет пенсий планируется только в следующем году. ПФУ опубликовал статистику, согласно которой сейчас пенсионеры в Украине получают следующие выплаты:
- 0,6% имеют выплаты до 2 000 гривен.
- 10,4% – более 10 000 гривен.
- 15% – от 4 001 до 5 000 гривен.
- 21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен.
- 23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен.
- 29,5% – от 2 001 до 3 000 гривен.