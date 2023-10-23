До 570 гривен: как получить минимальную доплату к пенсии

Подавляющее большинство украинских пенсионеров имеют право на те или иные надбавки к выплатам. Некоторые из них едва превышают сумму в 100 гривен.

Какие минимальные надбавки к пенсии можно получить

В Украине существует несколько доплат к пенсии, на которые могут рассчитывать большинство пенсионеров:

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За детей

Такие доплаты осуществляются пенсионерам, которые собственными силами воспитывают несовершеннолетних детей. Размер прибавки составляет 150 гривен.

За сверхстаж

Пенсионеры, проработавшие более 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, автоматически получают надбавку за сверхстаж. Она составляет по 1% минимальной пенсии за каждый дополнительный отработанный год. Перерасчет выплаты в таком случае производится после увольнения лица с работы.

За донорство

Почетным донорам ежемесячно выплачивают дополнительные 258 гривен. Чтобы стать нужно сдать бесплатно 40 разовых максимальных доз крови или 60 разовых максимальных доз плазмы.

За достижение определенного возраста

Лица, достигшие определенного возраста, имеют право на следующие надбавки: от 70 до 75 лет – 300 гривен; 75 – 80 лет – 456 гривен; более 80 лет – 570 гривен.

Пенсии в 2024 году вырастут

Доплату не назначат лицам, имеющим пенсию более 10340 гривен.

Так как в Бюджете-2024 предусмотрено увеличение прожиточного минимума, возрастут и пенсионные выплаты В следующем году они будут выглядеть так:

минимальная пенсия – вырастет с 2093 до 2361 гривны;

максимальная – с 20 930 до 23 610 гривен.

В марте 2024 г. произойдут изменения в начислении пенсий. Это нужно для того, чтобы уменьшить непропорциональные выплаты тем, кто на пенсии давно, и ушедшим,

– отмечает глава Кабинета министров.

К слову, 65-летним пенсионерам, имеющим полный стаж, в 2024 году пенсию увеличат дважды. В начале года ее поднимут с 2680 до 2840 гривен, а уже в апреле до 3200 гривен.