Плюс 500 гривен ежемесячно: кто из украинцев может увеличить свою пенсию

Украинские пенсионеры могут получать не только пенсию, но и дополнительные выплаты от государства ежемесячно. Размер надбавок колеблется от 300 до более 500 гривен.

Кто может получить доплаты к пенсии?

На доплаты могут рассчитывать пенсионеры, которым исполнилось 70 лет. начиная с этого возраста им начисляют каждый месяц возрастные надбавки, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Размер доплат отличается в зависимости от возраста пенсионера. Чем старше человек, тем больше надбавки выплачивает государство:

для лиц в возрасте от 70 до 74 лет – 300 гривен;

для пожилых людей от 75 до 79 лет – 456 гривен;

для пенсионеров от 80 лет – уже 570 гривен.

Однако во внимание берется не только возраст человека, но его доход. Получить надбавки к пенсии могут пенсионеры, общий размер выплат которым не превышает 10 340,35 гривен.

Важно! Доплату по возрасту начисляют автоматически. Она добавляется к пенсии. Но получает человек только одну надбавку. То есть, по достижении возраста 80 лет не суммируются несколько доплат, а выплату в сумме 456 гривен просто повысят до 570 гривен.

Кто еще имеет право на доплаты?

Участникам боевых действий к размеру назначенной пенсии устанавливают повышение по закону "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты". Она составляет 25% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (2 361 гривна в 2025 году), пишет ПФУ.

Таким образом, УБД могут получить доплаты к пенсии в размере 590 гривен.

Получить это повышение имеют право лица пенсионного возраста из следующих категорий:

участники боевых действий;

люди с инвалидностью вследствие войны;

члены семей погибших военнослужащих;

пострадавшие участники Революции Достоинства.

Стоит знать! Чтобы получить надбавку в 590 гривен нужно обратиться в Пенсионный фонд по месту жительства и подать заявление и копию документа, подтверждающего его статус.

Какие еще доплаты для пенсионеров?