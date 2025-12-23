Плюс 500 гривен ежемесячно: кто из украинцев может увеличить свою пенсию
Украинские пенсионеры могут получать не только пенсию, но и дополнительные выплаты от государства ежемесячно. Размер надбавок колеблется от 300 до более 500 гривен.
Кто может получить доплаты к пенсии?
На доплаты могут рассчитывать пенсионеры, которым исполнилось 70 лет. начиная с этого возраста им начисляют каждый месяц возрастные надбавки, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Размер доплат отличается в зависимости от возраста пенсионера. Чем старше человек, тем больше надбавки выплачивает государство:
- для лиц в возрасте от 70 до 74 лет – 300 гривен;
- для пожилых людей от 75 до 79 лет – 456 гривен;
- для пенсионеров от 80 лет – уже 570 гривен.
Однако во внимание берется не только возраст человека, но его доход. Получить надбавки к пенсии могут пенсионеры, общий размер выплат которым не превышает 10 340,35 гривен.
Важно! Доплату по возрасту начисляют автоматически. Она добавляется к пенсии. Но получает человек только одну надбавку. То есть, по достижении возраста 80 лет не суммируются несколько доплат, а выплату в сумме 456 гривен просто повысят до 570 гривен.
Кто еще имеет право на доплаты?
Участникам боевых действий к размеру назначенной пенсии устанавливают повышение по закону "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты". Она составляет 25% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (2 361 гривна в 2025 году), пишет ПФУ.
Таким образом, УБД могут получить доплаты к пенсии в размере 590 гривен.
Получить это повышение имеют право лица пенсионного возраста из следующих категорий:
- участники боевых действий;
- люди с инвалидностью вследствие войны;
- члены семей погибших военнослужащих;
- пострадавшие участники Революции Достоинства.
Стоит знать! Чтобы получить надбавку в 590 гривен нужно обратиться в Пенсионный фонд по месту жительства и подать заявление и копию документа, подтверждающего его статус.
Какие еще доплаты для пенсионеров?
Одинокие пенсионеры, которые остались без поддержки и нуждаются в постоянном уходе, могут ежемесячно получать доплату в размере 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году эта сумма составляет 944 гривны. Выплата предусмотрена для пенсионеров в возрасте от 80 лет.
Пенсионеры, проживающих на территориях обязательного или добровольного отселения после аварии на Чернобыльской АЭС, имеют право на ежемесячную выплату в размере 2 361 гривну.
Тем, кто в установленном законом объеме сдавал кровь или плазму и имеет статус почетного донора, начисляется ежемесячная надбавка в размере 10% прожиточного минимума. В 2025 году это 292 гривны.
Ветераны труда, которые имеют выдающиеся заслуги перед государством, в частности Герои Социалистического Труда, Герои Украины и полные кавалеры ордена Трудовой Славы, могут получать доплату к пенсии в размере 200% минимальной пенсии по возрасту.