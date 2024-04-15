Некоторые украинцы имеют право на солидные доплаты к пенсии
Пенсионеры имеют возможность получить значительную прибавку к пенсии, подав лишь одно заявление. Однако, это касается не всех пенсионеров, а только определенной категории.
Какой размер доплаты
Одинокие пенсионеры, достигшие 80 лет и нуждающиеся в помощи в уходе, могут претендовать на значительную доплату к пенсии.
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В соответствии с правительственным постановлением, размер этой доплаты должен составлять не менее 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.Заметьте! Сейчас такие лица имеют право на ежемесячную помощь в размере 944 гривен.
Как получить доплату
Для получения этой доплаты необходимо подать соответствующие документы в Пенсионный фонд Украины.
Лица, имеющие право на эту помощь, должны соответствовать следующим критериям:
- достичь 80 лет;
- проживать самим;
- нуждаться в постоянной помощи и уходе по состоянию здоровья;
- уже получать пенсию по возрасту.
Какие документы подать
Для подачи заявления на получение помощи, вам понадобится собрать следующий пакет документов:
- Заполненное заявление о назначении помощи.
- Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
- Идентификационный код.
- Выписка из Пенсионного фонда, подтверждающая отсутствие начислений пособия по уходу.
- Заключение от врачебно-консультативной комиссии (ВЛК), который удостоверяет необходимость в постоянном постороннем уходе.