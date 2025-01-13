Кому из пенсионеров добавят 2300 гривен к пенсии

В Украине пенсионеры могут получить дополнительные выплаты в размере более 2 300 гривен. Впрочем, такие надбавки предусмотрены для определенных категорий лиц.

Кто получит с января дополнительно 2300 гривен

Нетрудоустроенные пенсионеры-чернобыльцы, которые проживали в зонах безусловного и добровольного отселения с 1986 по 1993 годы, будут получать выплату в размере 2 361 гривну, сообщила начальница Управления пенсионного обеспечения в Черкасской области Татьяна Коваль, передает 24 Канал.

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Такие выплаты определили согласно закону Украины "О Государственном бюджете на 2025 год".

Только они с 1 января 2025 года будут получать надбавку к пенсии в размере 2 361 гривну. Выплата назначена на период действия военного положения,

– отметила чиновница.

Она уточнила, что доплата будет предоставляться только на период военного положения и не будет назначена тем гражданам, которые оставили зоны отселения или изменили место жительства с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года.